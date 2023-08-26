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    22:40, 25 Август 2023 | GMT +6

    В Шымкенте жена сдала полиции мужа-любителя конопли

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Молодой житель Шымкента в своем огороде выращивал запрещенные сорта конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.

    О факте выращивания конопли в правоохранительные органы сообщила супруга осужденного, которая вследствие очередной ссоры позвонила участковому инспектору и по приезду показала три куста в огороде за которыми супруг ухаживал и поливал.

    «В ходе следствия было достоверно установлено, что гр. А выращивал запрещенные к культивированию сорта конопли содержащие наркотические вещества. В суде свою вину подсудимый признал и рассказал, что обнаружил у себя в огороде дикорастущие кусты, которые иногда поливал. Согласно заключения эксперта, изъятые растения являются наркосодержащими. Данный гражданин признан судом виновным в совершении данного правонарушения и осужден по ст. 300 ч.1 УК РК к 1 году ограничения свободы», - сообщили в ДУИС.

    В настоящее время данный осужденный состоит на учете службы пробации Затонского района Семея ДУИС по области Абай.

    «Ему разъяснены порядки и условия отбывания наказания, а также последствия что в случае несоблюдение законных требований его неотбытый срок может быть заменен лишением свободы», – рассказал заместитель начальника службы пробации Затонского района Семея ДУИС по области Абай.


    Теги:
    Борьба с наркотиками ДУИС Шымкент Правоохранительные органы
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