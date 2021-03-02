ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте загорелся склад автозапчастей, находящийся на территории авторынка. Быстрое распространение огня затрудняло тушение. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по ЧС, сообщение о возгорании поступило первого марта в 22:52 часов.

«По адресу шоссе Темирлана, №26 в Абайском районе загорелся склад автозапчастей и аксессуаров размером 200 квадратных метров ТОО «Тұлпар-Шымкент», находящийся на территории авторынка. Пожар был локализован в 00:03. Пострадавших и погибших нет. Выясняется причина возгорания», - сообщили в департаменте по ЧС.