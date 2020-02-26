В Шымкенте задержан директор филиала ТОО «ESTATE Ломбард»
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Директора филиала ТОО «ESTATE Ломбард» задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.
«После коллективного заявления от обманутых вкладчиков департаментом полиции города Шымкент начато досудебное расследование в отношении ТОО «ESTATE Ломбард» и ТОО «Гарант 24» по части 3 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). В ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО «ESTATE Ломбард» был задержан и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе шымкентской полиции.
Как дополнили в ведомстве, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО «Гарант 24».
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