В Шымкенте задержан директор филиала ТОО «ESTATE Ломбард»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Директора филиала ТОО «ESTATE Ломбард» задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

«После коллективного заявления от обманутых вкладчиков департаментом полиции города Шымкент начато досудебное расследование в отношении ТОО «ESTATE Ломбард» и ТОО «Гарант 24» по части 3 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). В ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО «ESTATE Ломбард» был задержан и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе шымкентской полиции.

Как дополнили в ведомстве, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО «Гарант 24».