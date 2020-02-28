В Шымкенте задержали директора филиала «Гарант 24 Ломбард»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО «Гарант 24 Ломбард», передает Polisia.kz.

Как выяснилось, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более чем 500 млн тенге.

Ранее был задержан директор филиала ТОО «Estate Ломбард», который также обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 млн тенге.

Досудебные расследования продолжаются.

«Департамент полиции города Шымкент просит пострадавших от данных товариществ обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102», - обратились в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. В Павлодаре директора региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24» взяты под стражу. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.



