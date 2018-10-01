В Шымкенте выбрали депутатов Сената

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошли выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что всего в выборах депутатов Сената от Шымкента участвуют 6 кандидатов, из них 2 человека - выдвинуты маслихатом города, 4 - в порядке самовыдвижения.



По результатам голосования наибольшее количество голосов - по 21 - набрали секретарь городского маслихата Нурлан Бекназаров и временно безработный Дархан Сатыбалды.









Нурлан Бекназаров в 1996-2003 годах был заместителем директора филиала ЗАО «Сеним» ТОО «Санур», избирался депутатом II, III, IV, V созывов Шымкентского городского маслихата, возглавлял ревизионную комиссию и был секретарем городского маслихата.



Дархан Сатыбалды в августе 2011 года был назначен заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК. С 27 мая 2013 года по август 2015 года - работал акимом Шымкента. С августа 2015 года по декабрь 2017 года - первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.



