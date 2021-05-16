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В Шымкенте водитель привлечен к ответственности за тонировку лобового стекла автомобиля

16 Мая 2021, 18:00
В Шымкенте водитель привлечен к ответственности за тонировку лобового стекла автомобиля

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе профилактических мероприятий по обеспечению дорожной безопасности сотрудниками Полка патрульной полиции ДП г. Шымкента выявлена автомашина марки Toyota Camry с тонированным лобовым стеклом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Шымкента.

В отношении автовладельца составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).

Стражи порядка напоминают, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохой видимости и призывают водителей не нарушать нормы светопропускаемости стекол автомобиля.


Шымкент  
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