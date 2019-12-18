В Шымкенте успешно реализуется республиканский социальный проект
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – К республиканскому проекту «Менің кәсібім» («Моя профессия») активно подключились жители Шымкента. В социальном проекте для малоимущих, многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвуют 23 семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Основательница проекта Айжан Нурланова совместно с городским акиматом помогает развивать малый бизнес, а также открыть собственное дело. Благодаря социальному проекту семьи бесплатно получают различную технику, оборудование, чтобы начать свой бизнес. В их приобретении помогают шымкентские предприниматели в рамках благотворительности, а также просто все желающие помочь. С этой целью на днях Айжан Нурланова вместе с заместителем акима города Ерболом Садыром и специалистами социальной сферы акимата побывали в семье инвалида, с детства прикованного к инвалидной коляске, Медета Ермекова. Они вручили семье цветной принтер, ксерокс и все необходимые к ним принадлежности.
Напомним, организацией и распространением данного проекта занимается Министерство труда и социальной защиты населения. На местах его реализует автор при содействии местных исполнительных органов.
Автор: Айнур Акбаева
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