В Шымкенте трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Трехлетняя девочка выпала из кона многоэтажного жилого дома в Шымкенте. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в центральную районную больницу, передает МИА «Казинформ».

В Управление по кризисным ситуациям Департамента по ЧС города Шымкент 28 мая в 15:00 поступило сообщение от службы скорой помощи «103».

«С пятого этажа многоэтажного жилого дома, расположенного в Аль-Фарабийском районе Шымкента, по проспекту Республики, при неизвестных обстоятельствах девочка 2020 года выпала из окна и была госпитализирована в центральную районную больницу. Состояние тяжелое», - сообщили в ДЧС Шымкента.

Причину произошедшего выясняют сотрудники полиции Аль-Фарабийского района.

В ДЧС отметили, что с начала года это уже второй случай выпадения детей из окон.

«Уважаемые родители! Не оставляйте детей дома без присмотра, особенно если ребенок долго спит. Часто трагедии случаются, когда родителей нет дома.

Уберите возле окон мебель, с помощью которой ребенок сможет легко залезть на него.

Не верьте в противомоскитные сетки! Они не защищают от падений, а, наоборот, способствуют им, потому что ребенок наклоняется к ним и чувствует себя в безопасности. Дети падают с окон вместе с сетками.

Оборудуйте окна специальными замками, которые позволяют открывать их на несколько сантиметров.

На окна ставим железные решетки. Они защищают детей от падений. Но следует помнить, что решетки должны быть оборудованы специальным механизмом, которые легко открыть при пожаре.

Когда вы показываете ребенку что-то из окна, постарайтесь крепко держать его сухой рукой. Дети очень активны, быстро двигаются, поэтому в этот момент крепко держите малыша. Не держите ребенка за одежду.

Если нет возможности установить крепежное и предохранительное оборудование, то отвинтите ручки и поднимите их вверх», - добавили в ведомстве.