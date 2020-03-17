В Шымкенте совершено разбойное нападение на банк

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте совершено разбойное нападение на банк, подозреваемый задержан, сообщает Polisia.kz.

«Благодаря оперативности и бдительности сотрудника охранного агентства, которое обеспечивало охрану данного отделения банка, подозреваемый был задержан на месте преступления. Теперь полицейским предстоит провести необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и установление соучастников, если таковые имеются», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 192 УК РК (разбой).