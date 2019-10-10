В Шымкенте состоялись торжества ко Дню профсоюзов Казахстана
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня профсоюзов Казахстана, с участием более трехсот представителей трудовых коллективов и первичных профсоюзных организаций, социальных партнеров, ветеранов профсоюзного движения региона, передает МИА «Казинформ».
Приветствуя участников, Председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов отметил, что придание празднику официального статуса свидетельствует о возросшей роли профсоюзов в решении вопросов социально-трудовой сферы.
«Важную роль казахстанских профсоюзов отмечает Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, называя их опорой стабильности, базовым элементом социально-трудовых отношений. Высокое доверие Елбасы с одной стороны – это отвественность, с другой стороны – стимул к работе на результат.
В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал к укреплению взаимодействия власти и гражданского общества. И это прямой сигнал к действию нам – профсоюзам, как самой большой общественной органиции страны», - подчеркнул Ералы Тугжанов.
В День профсоюзов Благодарственных писем от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министра РК Аскара Мамина, а также профсоюзных наград удостоены лучшие члены профсоюзов, профактивисты и социальные партнеры Федерации в Туркестанской области.
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