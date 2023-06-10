Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Шымкент

В Шымкенте школьника нашли мертвым

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 12:20
В Шымкенте школьника нашли мертвым

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 9 июня ранним утром в Каратауском районе микрорайоне Туран-1 было найдено тело подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.

Как стало известно, мальчик 2007 года рождения, 8 июня вечером ушел на выпас скота и не вернулся. В 4:50 утра его тело без признаков насильственной смерти нашли на открытом участке на улице Новостроек. Телесных повреждений не выявлено. Сейчас тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Подростку было 15 лет, он учился в 72-й средней школе, получал инклюзивное образование. Сегодня утром его ждали на предметных экзаменах.

«Ребенок закончил 9-й класс, как таковых проблем в школе у него не было, поведение хорошее, он получал инклюзивное образование, занятия не пропускал. Сегодня были экзамены, он должен был прийти. Утром позвонили родителям и узнали печальную весть. Сказали, предварительно возможно у него закружилась голова и он упал и ударился сильно головой. Приносим соболезнования семье», - рассказал директор № 72-ой школы Шымкента Бегмат Усманов.

Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.


Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение