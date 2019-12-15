В Шымкенте с начала года трудоустроено порядка 15 тысяч горожан

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Шымкенте прошло мероприятие, организованное в честь Дня независимости управлением по трудоустройству и социальной защиты населения с участием городского филиала партии «Nur Otan». В торжественном собрании приняли участие члены благотворительных фондов и жители города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открыл торжество и поздравил всех с наступающим праздником Независимости первый заместитель филиала партии «Nur Otan» Бахадыр Нарымбетов. Ряд горожан, внесших весомый вклад в развитие страны, были отмечены государственными наградами. Также в ходе мероприятия 30 начинающих предпринимателей, окончивших ускоренные профессиональные курсы, получили швейные машинки и кондитерские печи в подарок.

По словам руководителя городского управления трудоустройства и социальной защиты населения Галымжана Балтаева, на ускоренные курсы обучения основам бизнеса с начала года направлено более 4 тысяч граждан. На системной основе проводится работа по направлению безработных на вакантные рабочие места.

«Вручение швейных машинок и кулинарных печей для выпускников кратковременных курсов предпринимательства считаю большим подспорьем на старте их малого бизнеса. В третьем по величине мегаполисе РК уделяется огромное внимание профессионально-технической подготовке молодых специалистов через организацию ускоренных курсов. Эта работа проводится в рамках Послания Главы государства и государственной программы «Енбек» по развитию массового предпринимательства и трудоустройства, рассчитанной на 2017-2021 годы. В текущем году по состоянию на 1 декабря по городу трудоустроено на постоянные рабочие места порядка 15 тысяч горожан», - подчеркнул руководитель управления.









Автор: Айнур Акбаева