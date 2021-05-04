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В Шымкенте руководитель ТОО присвоил свыше 5 млн тенге из госбюджета

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Мая 2021, 16:25
В Шымкенте руководитель ТОО присвоил свыше 5 млн тенге из госбюджета

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте руководитель одного из ТОО присвоил выделенные из государственного бюджета 5,2 млн. тенге на строительство двух 12-этажных домов в административном деловом центре города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Осужденный, во время строительства домов указывал излишки по проектно-сметной документации на теплоизоляционную стеклянную доску. Тем самым излишки присваивал себе. В ходе досудебного расследования подозреваемый полностью признал вину и добровольно вернул причиненный ущерб государству в полном объеме», - говорится в сообщении ДЭР.
Приговором суда г. Шымкент обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 189 ч. 3 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и учреждениях сроком на 4 года.
Шымкент  
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