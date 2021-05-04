В Шымкенте руководитель ТОО присвоил свыше 5 млн тенге из госбюджета

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте руководитель одного из ТОО присвоил выделенные из государственного бюджета 5,2 млн. тенге на строительство двух 12-этажных домов в административном деловом центре города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.«Осужденный, во время строительства домов указывал излишки по проектно-сметной документации на теплоизоляционную стеклянную доску. Тем самым излишки присваивал себе. В ходе досудебного расследования подозреваемый полностью признал вину и добровольно вернул причиненный ущерб государству в полном объеме», - говорится в сообщении ДЭР.