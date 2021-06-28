В Шымкенте проведены работы по обновлению дорожных знаков

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Шымкента ежедневно проводят работы по проверке дорожных знаков на улицах города, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

В результате проверки полицейские совместно с сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города обновляют элементы дорожной инфраструктуры, пришедшие в негодность и которых стало плохо видно.

Так, к примеру, проведено изучение проспекта Тауке хана, после чего на нем были обновлены дорожные знаки.

Работы в данном направлении будут продолжены.