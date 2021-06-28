22:46, 27 Июнь 2021 | GMT +6
В Шымкенте проведены работы по обновлению дорожных знаков
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Шымкента ежедневно проводят работы по проверке дорожных знаков на улицах города, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.
В результате проверки полицейские совместно с сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города обновляют элементы дорожной инфраструктуры, пришедшие в негодность и которых стало плохо видно.
Так, к примеру, проведено изучение проспекта Тауке хана, после чего на нем были обновлены дорожные знаки.
Работы в данном направлении будут продолжены.