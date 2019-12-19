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В Шымкенте прошло благотворительное мероприятие «Мейірімділік жүректен»

19 Декабря 2019 20:08
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В Шымкенте прошло благотворительное мероприятие «Мейірімділік жүректен»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошло благотворительное мероприятие «Мейірімділік жүректен» («От доброго сердца»). На вечере, организованном выставочным Центром, была оказана социальная помощь малоимущим, на плечи которых свалились жизненные трудности, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спонсорскую поддержку малоимущим, людям с ограниченными возможностями оказали крупные предприятия города. По словам организаторов, до сегодняшнего дня в выставочном Центре уже проведено более 40 благотворительных акций. Предприниматели с добрым сердцем оказали помощь нуждающимся продуктами питания, одеждой, деньгами и товарами.


«Сегодняшнее мероприятие знаменует собой проделанную за весь год благотворительную деятельность. Если мы планировали на год 32 благотворительных мероприятия, то фактически уже сейчас их количество перевалило за 40. Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с крупными предприятиями мегаполиса. В итоге мы убедились в том, что щедрость и доброта не имеют границ, многие малоимущие получили здесь так необходимую им помощь и поддержку», - сказала директор выставочного Центра Зухра Карабекова.


Автор: Айнұр Ақбаева

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Ключевые слова: Шымкент, Общество,
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