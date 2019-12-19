В Шымкенте прошло благотворительное мероприятие «Мейірімділік жүректен»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошло благотворительное мероприятие «Мейірімділік жүректен» («От доброго сердца»). На вечере, организованном выставочным Центром, была оказана социальная помощь малоимущим, на плечи которых свалились жизненные трудности, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Спонсорскую поддержку малоимущим, людям с ограниченными возможностями оказали крупные предприятия города. По словам организаторов, до сегодняшнего дня в выставочном Центре уже проведено более 40 благотворительных акций. Предприниматели с добрым сердцем оказали помощь нуждающимся продуктами питания, одеждой, деньгами и товарами.





«Сегодняшнее мероприятие знаменует собой проделанную за весь год благотворительную деятельность. Если мы планировали на год 32 благотворительных мероприятия, то фактически уже сейчас их количество перевалило за 40. Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с крупными предприятиями мегаполиса. В итоге мы убедились в том, что щедрость и доброта не имеют границ, многие малоимущие получили здесь так необходимую им помощь и поддержку», - сказала директор выставочного Центра Зухра Карабекова.





Автор: Айнұр Ақбаева