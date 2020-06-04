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В Шымкенте прошла патриотическая акция «Желбіре менің жалауым»

4 Июня 2020 13:09
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В Шымкенте прошла патриотическая акция «Желбіре менің жалауым»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошла патриотическая акция «Желбіре менің жалауым», посвященная Дню государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе акции, которую организовал отдел по реализации программы «Рухани жаңғыру» городского управления внутренней политики и по делам религии, молодые люди исполнили государственный гимн Республики Казахстан, а жителям города раздавали флажки. Также был проведен опрос на знание о госсимволах: флаге, гербе и гимне республики.

«Празднование Дня государственных символов имеет огромное значение. Небесно-голубой цвет флага олицетворяет чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны. Герб и гимн символизируют сильное и процветающее государство. Однако, несмотря на отмену чрезвычайного положение в стране, карантинные ограничения еще не сняты. В связи с этим мы проводим акции с соблюдением всех мер безопасности. Праздничная эстафета, которая пробуждает национальный дух, проводилась и в предыдущие годы. В этом году в челлендже также может принять участие любой патриот», - сказала заведующая отделом «Рухани жаңғыру» Зауре Оралбаева.


Акция, демонстрирующая величие нашего народа, достоинства нашей истории, продолжилась в парке «Абай», зоне отдыха «Арбат», «Дендропарк» и в ТЦ «Север» в Енбекшинском районе.


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Ключевые слова: Патриотизм, Шымкент, Общество, Молодежь,
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Автор:

Балнур Кожагелди

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