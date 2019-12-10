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В Шымкенте прошла патриотическая акция «Көк тудың желбірегені»

10 Декабря 2019, 18:16
В Шымкенте прошла патриотическая акция «Көк тудың желбірегені»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошла патриотическая акция «Көк тудың желбірегені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

photoМероприятие, посвященное Дню Независимости, организовано при поддержке профсоюзных организаций города Шымкент и Туркестанской области.

На праздничном торжестве выступил с речью и поздравил горожан с Днем Независимости председатель объединения профсоюзов Берик Бекжанов. Также он призвал с уважением и бережно относиться к нашему флагу. На собрании он вручил дипломы и нагрудные знаки наиболее активным патриотам, принявшим участие в стартовавшей в июле в социальных сетях акции.

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В числе награжденных аким района аль Фараби Габит Мауленкулов, директор музея изобразительных искусств Айнабек Оспанов, акын Даурен Айманбет, корреспонденты газет «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента» Кайрат Карибаев, Ақмарал Молдиярқызы. Акция, посвященная воспитанию уважения к государственным символам, завершилась концертом артистов филармонии.

Напомним, в патриотической акции «Көк тудың желбірегені» наибольшую активность проявили работники образования, здравоохранения и культуры.

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Автор: Айнур Акбаева

Патриотизм   Шымкент  
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