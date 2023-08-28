В Шымкенте прошел мощный град размером с перепелиное яйцо

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте выпал крупный град, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К вечеру в Шымкенте погода резко изменилась: на небе появилась темная туча, и начался дождь с градом. По словам жителей города, они укрылись в своих домах, а некоторые даже прибегли к автобусным остановкам, чтобы защититься от града размером с бисер.

Дождь с градом также выпал в ряде районов и городов Туркестанской области. В некоторых из них произошел отключение электроэнергии, и деревья упали под воздействием непогоды.

Ранее сообщалось о том, что штормовая погода ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях.

Также отмечается, что на большей части Казахстана 28 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град.