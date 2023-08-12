В Шымкенте произошла драка между футбольными болельщиками и игроками

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте между футбольными болельщиками и игроками произошла драка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера на стадионе «Биик» состоялась встреча молодежных команд «Кайрат-жастар» и «Оңтүстік». В ходе матча возник конфликт между игроками алматинской команды и местными болельщиками.

В связи с произошедшим инцидентом, судьи приняли меры в отношении игроков. А

болельщики местной команды были доставлены в отделение полиции.

«Никаких заявлений в полицию не поступало. Болельщики проинструктированы о правильном поведении на футбольных матчах», — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.