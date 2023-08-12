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    14:41, 12 Август 2023 | GMT +6

    В Шымкенте произошла драка между футбольными болельщиками и игроками

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте между футбольными болельщиками и игроками произошла драка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера на стадионе «Биик» состоялась встреча молодежных команд «Кайрат-жастар» и «Оңтүстік». В ходе матча возник конфликт между игроками алматинской команды и местными болельщиками.

    В связи с произошедшим инцидентом, судьи приняли меры в отношении игроков. А

    болельщики местной команды были доставлены в отделение полиции.

    «Никаких заявлений в полицию не поступало. Болельщики проинструктированы о правильном поведении на футбольных матчах», — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.


    Теги:
    Спорт Происшествия Шымкент
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