В Шымкенте продолжаются мероприятия по разъяснению ОСМС

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте продолжаются мероприятия по разъяснению основных положений внедряемой с нового года системы обязательного медицинского страхования. О новшествах в системе здравоохранения и ходе подготовки к внедрению ОСМС шла речь на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В брифинге приняли участие вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров, руководитель Шымкентского городского управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, доктор медицинских наук, профессор Куралбай Куракбаев.

Выступая перед журналистами, Камалжан Надыров отметил, что сейчас главное внимание уделяется повышению качества медицинских услуг, а также внедрению системы обязательного медицинского страхования. Объем выделяемых для этой сферы бюджетных средств возрос с 42 млрд до 60 млрд тенге.

По словам спикера, в городе ОСМС будет охвачено 667 668 человек. Информационно-разъяснительная работа о системе обязательного медстрахования проводилась согласно графика в 18 крупных предприятиях города. На подготовительном этапе было выявлено 28 тыс. человек, стоящих на учете с начала года, но не имеющих статуса, из них у 13 тысяч человек определена специальная степень, остальные 15 тысяч человек будут заново зарегистрированы в соответствии с их статусом.

«Главная наша задача – оказание качественной помощи населению. С января внедряется новая система обязательного медицинского страхования. Исходя из этого, в управлении здравоохранения определены главные направления, проводится системная работа. Для больниц города дополнительно планируем приобрести 3-4 аппарата компьютерной томографии», - сказал руководитель управления здравоохранения Шымкента А.Байдувалиев.

Как было озвучено на брифинге, разъяснительная работа проведена в 375 предприятиях города, 35 рынках и 10 торговых центрах.

Автор: Айнур Акбаева