В Шымкенте повысили зарплату медицинским работникам

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте повысили зарплату врачам и медицинским сестрам. С нового года заработная плата врачей увеличилась на 30%, а работников среднего звена - на 20%. Об этом в ходе рабочей поездки в Шымкент сообщил председатель правления Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

Председатель правления Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов совместно с членами регионального штаба посетил ряд медицинских организаций города Шымкент и поделился своим мнением по актуальным вопросам.

По словам Айбатыра Жумагулова, средства, выделенные на развитие здравоохранения города Шымкент, за счет внедрения системы медицинского страхования по сравнению с прошлым годом увеличились на 40%. По новой системе предусматривается не только увеличение объемов финансирования, но и повышение тарифов и заработной платы медицинских работников.

«Для обеспечения доступности услуг населению по системе медицинского страхования дополнительно выделено 500 млрд тенге. Эти средства будут направлены на услуги населению. Если деятельность профильных специалистов до сих пор остается платной, мы стараемся сделать это бесплатно. За счет внедрения системы обязательного социального страхования объемы финансирования по городу Шымкент возросли. С увеличением финансовых средств работа по повышению заработной платы медицинских работников будет продолжена. В частности, на 30% увеличится заработная плата врачей, на 20% повысится заработная плата медработников среднего звена», - Айбатыр Жумагулов.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.