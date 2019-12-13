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В Шымкенте положительно решаются проблемы предпринимателей
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в рамках проекта «Защита бизнеса и инвесторов» находят положительное решение проблем предпринимателей, защищаются права инвесторов. Об этом было сказано в ходе пресс-тура в специальную экономическую зону «Оңтүстік», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках проекта, организованного шымкентским городским департаментом Агентства РК по противодействию коррупции, журналистов ознакомили с работой ТОО «Tumar Textile», с которым был подписан меморандум о сотрудничестве. По словам представителя компании М.Алимбекова, в ходе подачи заявки со стороны заинтересованных органов были допущены факты волокиты. Однако после вмешательства представителей антикоррупционных органов Шымкента административные барьеры были преодолены. Предприниматель отметил, что названный проект привлечет в страну новых инвесторов, а также будет способствовать развитию бизнеса. Уже сегодня при содействии департамента подписано 20 инвестиционных соглашений на сумму более 53 млрд тенге.
«Нельзя сказать, что инвесторы при реализации новых бизнес-идей не встречают препятствий. Поэтому мы укрепляем связи с Агентством и развиваем проекты. Для поддержки компании достаточно подписать соглашение о проведении честного бизнеса. В этом отношении мы всегда открыты для сотрудничества», - подчеркнул первый заместитель начальника департамента Талгар Абдинабиулы.
Напомним, защита бизнеса, создание нормального инвестиционного климата и снижение коррупционных форм давления являются приоритетными задачами Агентства. Проект «Protecting business and investment» позволяет создавать предпринимателям хорошие условия развития, укрепляет доверие инвесторов к государственным институтам власти.
Автор: Айнур Акбаева
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