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вчера 21:57
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В Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 10 июня рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«10 июня 2020 года в городе Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.
В остальных регионах метеорологические условия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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