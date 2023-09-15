В Шымкенте осудили двух сотрудников банка за сбыт фальшивых евро

В 2021 году работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 000 евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

«Дело в отношении двух жителей Шымкента по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 4000 ЕВРО (банкноты номиналом 500 ЕВРО) завершено Департаментом АФМ по городу Шымкент. Ранее, в 2021 году работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 000 евро. По данному факту проведено расследование, по результатам которого судом 5 сотрудников банка признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы», - сообщили в АФМ.

Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан.

В июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.