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В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла

5 Января 2023, 20:51
В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 января 2023 года в 20 часов 25 минут 59 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 859 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.4. Магнитуда MPV 6.6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д.

Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент 2-3 балла», - говорится в сообщении составил дежурного оператора ЦСО «Алматы».

В 19 часов 3 минуты 31 секунду алматинского времени произошло еще одно землетрясение в 387 км на юго-запад от города Алматы с эпицентром на границе Кыргызстана и Китая.

Ранее сообщалось, что землетрясение на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи.


Фото: www.aa.com.tr
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