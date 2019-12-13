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В Шымкенте обсуждены вопросы перехода на латинскую графику

13 Декабря 2019 10:27
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В Шымкенте обсуждены вопросы перехода на латинскую графику

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что настала пора усилить роль казахского языка как государственного и сделать его языком межнационального общения. В этой связи в Шымкенте обсуждены вопросы реализации государственной программы развития языков на 2011-2019 годы, а также подготовки к переходу на латинскую графику, передает МИА «Казинформ».

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В научно-практической конференции «Тіл. Тәуелсіздік. Тағылым», организованной методическим центром изучения языков, приняли участие ученые национально-научного практического центра имени Ш. Шаяхметова «Тіл-қазына», представители интеллигенции, языковеды.


«Есть люди, которые говорят, что предлагаемый сегодня вариант латинской графики неокончательный. Если обратимся к истории, то увидим, что различные варианты написания кириллицы предлагались10 лет. Поэтому предложенный вариант перехода на латинскую графику надо брать за основу, а изменения будут внесены уже по ходу реализации», - сказала научный секретарь национально-научного практического центра имени Ш.Шаяхметова «Тіл-қазына» Анар Фазылжан.


В ходе конференции поднимались вопросы терминологии в судебной системе, медицине.

«60 процентов судебных дел рассматривается на государственном языке. Хотя наш регион и считается казахоязычным, проблем в этой сфере еще достаточно», - отметил руководитель отдела информационного обеспечения Шымкентского городского суда К. Дюсенби.

Специалист управления информационных технологий и анализа национально-научного практического центра имени Ш.Шаяхметова «Тіл-Қазына» С.Кабылов заверил, что для реализации этой цели привлечены специалисты IT-сферы, создаются рабочие группы.


В завершение мероприятия наиболее отличившимся в пропаганде родного языка и укреплении его роли гражданам были вручены Благодарственные письма.


Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Латиница, Шымкент, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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