В Шымкенте обсудили повышение эффективности деятельности Совета общественного согласия

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте состоялся семинар-совещание, на котором обсуждены вопросы повышения эффективности деятельности Совета общественного согласия при Ассамблее народа Казахстана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В практическом семинаре, организованном в Каратауском и аль-Фарабийском районах, приняли участие заместитель председателя городской АНК М.Калмуратов, руководитель регионального учреждения «Қоғамдық келісім» Е.Байконаков, а также ответственные работники районных акиматов и члены совета.

В ходе семинара широко обсуждены функции, задачи и основные направления работы советов по вопросам укрепления единства народа и сохранения общественного согласия. Подробному анализу подверглись задачи советов на предстоящий период. Выступившие на мероприятии спикеры подвели итоги работы по вопросам сохранения общественного согласия, высказались за широкое внедрение передового опыта на уровне районных советов.





Напомним, в составе Совета общественного согласия, созданного в прошлом году в рамках консультативно-совещательного органа при АНК, числится более ста наиболее активных горожан. В их числе известные в обществе аксакалы и предприниматели, лидеры этносов, депутаты маслихатов и другие граждане. За прошедший период на заседаниях Совета рассмотрены вопросы эффективного использования бюджетных средств в строительной отрасли, совершенствования деятельности медиаторов, строительства городского жилья, деятельности оперативного штаба, созданного при АНК в помощь жителям пострадавшего города Арыси, качества медицинского обслуживания населения прилегающих к городу территорий. Члены Совета провели 135 встреч с населением в рамках разъяснения государственной политики и новых социальных программ, организуют плановую работу в местах компактного проживания этносов.

























Автор: Айнур Акбаева