В Шымкенте наградили победителей акции «Чистый город»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Акция была организована Гражданским альянсом по заказу управления внутренней политики и по делам религий города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким города Ерлан Айтаханов, депутаты, госслужащие, полицейские, горожане.





Акция проводилась в течение года, и победителей определяла специальная комиссия. Всего было четыре номинации – «Лучшая улица», «Лучший двор», «Лучший район» и «Лучший участковый инспектор».





В этом году звание лучшего района досталось Енбекшинскому.

Лучшими дворами были признаны: в Абайском районе – двор дома 107 по улице Гагарина, в аль-Фарабийском – двор дома №45 по улице Алимбетова, в Енбекшинском – двор дома №54 в 16-ом микрорайоне, в Каратауском – двор №2-1 по улице Уалиханова.





Звание лучших улиц завоевали: в Абайском районе – улица Онтаева, в Аль-Фарабийском районе – улица Ерметова, в Енбекшинском – улица Аблязимова, в Каратауском - улица №26 микрорайона «Асар». Лучшими участковыми стали аль-Фараби Матхан (Абайский район), Максат Калимбетов (Аль-Фарабийский район), Даулетбек Жумадиллаев (Енбекшинский район) и Азамат Елемесов (Каратауский район).





Награды также получили работники государственных учреждений, внесшие вклад в благоустройство города. Это главный специалист аппарата акима Абайского района Ергали Абилов, руководитель отдела инфраструктуры того же акимата Гульжан Алтаева, главный специалист отдела работы с населением аппарата акима аль-Фарабийского района Мухтар Толеуш и главный специалист отдела работы с населением аппарата акима Енбекшинского района Пернебек Айтжанов.

Автор: Айнур Акбаева



















