В Шымкенте началась вакцинация вторым компонентом вакцины «Спутник V»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В лечебных учреждениях Шымкента начата работа по вакцинации вторым компонентом вакцины «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города Шымкент.

Вакцинация проводится в четырех поликлиниках города, где организованы прививочные кабинеты. Вторую дозу вакцины против коронавируса одним из первых получил руководитель Управления здравоохранения города Шымкент Бакытжан Позилов.

«С 1 по 19 февраля мы привили медицинских работников 1000 дозами вакцины «Спутник V». Вчера нам доставили еще 1000 доз вакцины. Сегодня утром четыре поликлиники получили вакцину и начали вакцинацию вторым компонентом. Лица, вакцинированные первой дозой, должны получить второй компонент вакцины. Сегодня я сам получил вторую дозу. Сейчас у меня хорошее самочувствие», - говорит руководитель управления Бакытжан Позилов.

Отметим, что второй компонент вакцины «Спутник V», доставленный в город, получат медицинские работники, борющиеся с коронавирусной инфекцией на передовой. После этого, по плану, учителя и полицейские, добровольно давшие согласие, будут вакцинированы против инфекции.

Напомним, в столице сегодня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Ревакцинацию от инфекции начали также в Алматы и Северо-Казахстанской области.