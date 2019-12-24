В Шымкенте мерами социальной поддержки охвачено более 34 тысяч человек

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте проводится системная работа по социальной защите безработных и созданию новых рабочих мест. В рамках реализуемой городским управлением занятости и социальной защиты населения «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» мерами социальной поддержки охвачено более 34 тысяч человек, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления, в рамках первого направления «Техническое и краткосрочное профессиональное обучение участников программы» запланировано обучение 7 696 граждан. На подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием направлены 1196 человек, на краткосрочное профессиональное обучение - 4005 человек.

Для второго направления - «Развитие массового предпринимательства» - со стороны банков второго уровня и кредитных партнеров выданы кредиты 53 гражданам. Запланирована выдача государственных грантов для новых бизнес-идей 4502 гражданам, на сегодняшний день выдано 1257 грантов. По реализации проекта «Бастау-бизнес» обучено 2955 человек.

По третьему направлению - «Развитие рынка труда через содействие занятости и мобильности населения» - на постоянную работу направлено 23 514 граждан. В основном они направлены на созданные новые рабочие места, «молодежную практику», общественные работы. В рамках реализации комплекса мероприятий общенационального проекта «Жастар - ел тірегі» на обучение предпринимательству направлено 1400 молодых людей.

Автор: Айнур Акбаева