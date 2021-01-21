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В Шымкенте карантин продлевается до 8 февраля

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Января 2021, 18:16
В Шымкенте карантин продлевается до 8 февраля

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление о продлении карантина на территории города, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению:

Карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент продлеваются с 00:00 часов 25 января 2021 года до 00:00 часов 8 февраля 2021 года.

Запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек в группе);

Ограничивается движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контроль за обязательным ношением масок и заполняемостью по количеству мест;

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина необходимо обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями».


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