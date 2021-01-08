В Шымкенте из-за взрыва газового баллона пострадали два человека

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - При взрыве газового баллона в частном доме в Шымкенте пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурно-диспетчерскую службу 7 января в 06:20 поступило сообщение о том, что ранним утром в микрорайоне Жулдыз по улице Новостройка Енбекшинского района в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона емкостью 50 литров без горения. Взрыв привел к обрушению стены на площади 30 кв. метров. Общая площадь дома составляет 144 кв.метра. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил техники безопасности», - сообщает пресс-служба ДЧС.

Как выяснилось, накануне вечером 6 января хозяин дома заправил баллон с нарушением техники безопасности (50 литровый газовый баллон был заправлен полностью), занес его в дом. Ночью, почувствовав запах газа, хозяин решил проверить баллон. Произошел газовоздушный хлопок, далее взрыв.

В результате взрыва госпитализированы хозяйка дома 1985 г.р. с ожогами 2-3 степени обеих рук, ног и лица, а также дочь хозяйки 2006 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести.

На месте происшествия работали 13 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС г.Шымкент, 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф.