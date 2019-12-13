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В Шымкенте через электронные аукционы продано 52 служебных авто

13 Декабря 2019 07:20
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В Шымкенте через электронные аукционы продано 52 служебных авто

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте через электронные аукционы продано 52 служебных авто. Об этом сообщил на брифинге для представителей СМИ начальник департамента госсобственности и приватизации города Шымкента Акылбек Карабалаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник департамента рассказал о проделанной в 2019 году работе, а также поделился сведениями о ходе приватизации государственной собственности, сдаче в аренду, эффективном ее использовании и ликвидации собственности.

По словам Акылбека Карабалаева, общая стоимость проданных 52 автомобилей составила 34 330 464 тенге. Специалисты департамента проанализировали площади 34 региональных госучреждений и выявили 5350,4 кв. метров для оптимизации.


По итогам 2019 года департамент принял на баланс по 75 актам приема-сдачи 824 945, 4 предметов собственности на общую сумму 1 213 398 280 тенге.

«Административные здания региональных учреждений Министерства финансов РК переданы нам на баланс для их содержания», - сказал спикер.


Отметим также, что в 2019 году физическими и негосударственными юридическими лицами заключено 32 договора аренды.


Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Транспорт, Шымкент,
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