РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 25 Июль 2023 | GMT +6

    В Шымкенте 7-летний мальчик скончался, упав со второго этажа

    None
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте 7-летний мальчик выпал из окна и погиб. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС города Шымкент Ирисмат Махмудов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Есиль в районе Аль-Фараби. Ребенок, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа. Мама ребенка в то время находилась в ванной.

    «24 июля около 16:20 в ДЧС поступило сообщение. К сожалению, мальчик 2016 года рождения погиб на месте», - сказал Ирисмат Махмудов.

    Отметим, что в Шымкенте с начала года из окна выпало 4 ребенка. Городская полиция предупреждает, что детей нельзя оставлять без присмотра.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте купание в фонтане закончилось смертью 10-летнего мальчика.


    Теги:
    Происшествия Шымкент Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!