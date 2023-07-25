В Шымкенте 7-летний мальчик скончался, упав со второго этажа

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте 7-летний мальчик выпал из окна и погиб. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС города Шымкент Ирисмат Махмудов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Есиль в районе Аль-Фараби. Ребенок, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа. Мама ребенка в то время находилась в ванной.

«24 июля около 16:20 в ДЧС поступило сообщение. К сожалению, мальчик 2016 года рождения погиб на месте», - сказал Ирисмат Махмудов.

Отметим, что в Шымкенте с начала года из окна выпало 4 ребенка. Городская полиция предупреждает, что детей нельзя оставлять без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте купание в фонтане закончилось смертью 10-летнего мальчика.