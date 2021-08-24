В Швейцарии провели ряд мероприятий к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

БЕРН. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий, посвящённых 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, в центре столицы Швейцарии состоялся показ документального фильма британского продюсера Андре Сингера «Куда дул ветер», а также выставку картин «Синее сияние» известного казахстанского художника, деятеля антиядерного движения Карикбека Куюкова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии, прошедшем в историческом здании «Casino Bern», приняли участие официальные лица внешнеполитического ведомства Швейцарии, дипломатический корпус, профессорско-преподавательский состав и студенты Цюрихского университета, представители делового сообщества, культуры, СМИ и казахстанской диаспоры.

Открывая официальную часть, Посол Казахстана в Швейцарии Алибек Бакаев отметил, что основная цель мероприятия – информировать швейцарцев о последствиях ядерных испытаний и важности принятого Елбасы Нурсултаном Назарбаевым решения о закрытии полигона, а также активизировать совместные усилия для полного отказа от ядерного оружия. Посол подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает продвигать миролюбивый внешнеполитический курс страны, в рамках которого она вносит значительный вклад в борьбу за достижение к 100-летию ООН в 2045 году мира, свободного от ядерного оружия.

Специальный гость мероприятия Директор «Базельского офиса мира» (Basel Peace Offices) Алан Варе рассказал, что Новая Зеландия, откуда он родом, находится в регионе, также пострадавшем от ядерных испытаний – США, Франции и Великобритании. Однако ядерные испытания на Семипалатинском полигоне были значительно масштабнее и интенсивнее.

«Для нас большая честь сотрудничать с Казахстаном в проведении ежегодных мероприятий по всему миру, приуроченных к Международному дню действий против ядерных испытаний. Так, в этом году мы поддерживаем специальную молодежную акцию StepUp4Disarmament, в сотрудничестве с Казахстаном, Управлением ООН по вопросам разоружения, Подготовительной комиссией Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и неправительственной организацией «Youth Fusion», – поделился спикер.

Заместитель руководителя отдела контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением Федерального министерства иностранных дел Швейцарии Рето Воллеман в свою очередь, высоко оценил усилия Казахстана в сфере денуклеризации и ядерного нераспространения, отметив, что Нур-Султан и Берн придерживаются схожей политике в этой важной сфере.

Гости мероприятия подчеркнули историческую важность закрытия Семипалатинского ядерного полигона и добровольного отказа Казахстана от четвертого в мире ядерного арсенала, высоко отозвавшись о казахстанских инициативах в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

С особым интересом была воспринята выставка известного казахстанского художника К. Куюкова. Его уникальная судьба и картины на тему ядерного прошлого произвели сильное впечатление на гостей мероприятия.



