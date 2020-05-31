В Шуской долине начали работать 30 оперативно-мобильных групп полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» стартовало в Жамбылской области 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле главы МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике.

Открытие «Карасора-2020» состоялось на территории самой Шуской долины, в оперативно-поисковом отделении межрегионального отдела по борьбе с наркопреступностью «Дельта-Долина».

Отметим, что Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

На селекторном совещании, посвященном открытию «Карасора-2020», начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов обозначил цели проведения оперативно-профилактического мероприятия.

Глава жамбылского гарнизона поставил конкретные задачи по выявлению и ликвидации каналов наркотрафика, противодействию заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из регионов, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. «Безусловно, ежегодное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие дает свои эффективные результаты», - подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие заместители начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов и Руслан Курумбаев, личный состав межрегионального отдела по противодействию наркопреступности «Дельта-Долина», представители СМИ.

«Наркотические средства каннабисной группы (марихуана, гашиш), в основном, вывозятся из Шуской долины в северные регионы республики с последующей переправкой в приграничные области Российской Федерации, - сказал в своем выступлении заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов. - Сотрудниками жамбылской полиции ведется непрерывная борьба с незаконным оборотом наркотиков. С начала нынешнего года из незаконного оборота изъято более 400 килограммов различных наркотических средств».

На открытии «Карасора-2020» была представлена современная техника, оказывающая незаменимую специализированную помощь. В Шуской долине будет использоваться 25 автомашин высокой проходимости.

Не меньший интерес вызвало показательное выступление сотрудников кинологической службы со служебно-розыскными собаками, которые не только безупречно находили наркотические средства, но и бесстрашно задерживали нарушителей.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, для перекрытия каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон области в другие регионы республики созданы 30 оперативно-мобильных групп из числа сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности, криминальной, патрульной полиции и местной полицейской службы. Благодаря действенным комплексным мерам, значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.