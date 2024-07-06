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    12:06, 06 Июль 2024 | GMT +6

    В Шуше состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

    В Шуше состоялось заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств
    Фото: МИД РК

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоялось в городе Шуша в преддверии неформального Саммита ОТГ, передает агентство Kazinform со ссылкой пресс-службу МИД РК.

    Участники мероприятия обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Организации и актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как транспорт, логистика, коммуникации и борьба с климатическими изменениями.

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу
    Фото: МИД РК

    Выступая перед участниками заседания, глава внешнеполитического ведомства РК М.Нуртлеу проинформировал о ходе председательства Казахстана в ОТГ на 2023-2024 годы, которое проходит под девизом «TURKTIME!». Он также обозначил видение нашей страны по дальнейшему развитию Организации и укреплению ее авторитета на мировой арене.

    По итогам заседания было принято решение о назначении Исполнительного директора Представительского Офиса ОТГ в Венгрии, а также утверждены документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего заседания Совета Глав государств ОТГ.

    Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в г.Нахчыван (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в г.Стамбул (Турция). В настоящее время в Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

    Теги:
    Международная деятельность РК Тюркский мир МИД РК Международные отношения Интеграция и партнерство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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