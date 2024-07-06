В Шуше состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоялось в городе Шуша в преддверии неформального Саммита ОТГ, передает агентство Kazinform со ссылкой пресс-службу МИД РК.

Участники мероприятия обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Организации и актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как транспорт, логистика, коммуникации и борьба с климатическими изменениями.

Фото: МИД РК

Выступая перед участниками заседания, глава внешнеполитического ведомства РК М.Нуртлеу проинформировал о ходе председательства Казахстана в ОТГ на 2023-2024 годы, которое проходит под девизом «TURKTIME!». Он также обозначил видение нашей страны по дальнейшему развитию Организации и укреплению ее авторитета на мировой арене.

По итогам заседания было принято решение о назначении Исполнительного директора Представительского Офиса ОТГ в Венгрии, а также утверждены документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего заседания Совета Глав государств ОТГ.

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в г.Нахчыван (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в г.Стамбул (Турция). В настоящее время в Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.