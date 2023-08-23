В штате Огайо перевернулся школьный автобус: 1 ребенок погиб, 23 ранены

КОЛУМБУС. КАЗИНФОРМ - Один ученик погиб, не менее 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в штате Огайо во вторник, 22 августа, передает МИА Казинформ со ссылкой на USA Today.



Авария произошла около 8 утра в округе Кларк, примерно в 40 милях западнее города Колумбус, когда автобус перевозивший учеников начального звена Northwestern Local Schools, столкнулся с минивэном на автомагистрали №41 в Лоуренсвилле.

На момент аварии в автобусе находились 52 ученика и водитель.

Предварительное расследование показало, что минивэн выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, который вылетел на обочину и перевернулся.

На место происшествия прибыли несколько подразделений скорой помощи, а медицинские вертолеты были переведены в режим ожидания для оказания помощи.

Из 23 пострадавших детей 22 получили неопасные для жизни травмы. Один ребенок с серьезными травмами был доставлен в детскую больницу г. Дейтона.

Бригада скорой помощи также доставила водителя минивэна и одного пассажира в больницу с травмами, не угрожающими жизни.