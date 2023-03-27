Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В штате Миссисипи прогнозируют мощные торнадо

Татьяна Кудренок
27 Марта 2023, 19:00
В штате Миссисипи прогнозируют мощные торнадо

ДЖЕКСОН. КАЗИНФОРМ – Еще более экстремальные метеоусловия ожидаются в американском штате Миссисипи после торнадо, унесшего жизни 26 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Губернатор штата Тейт Ривз предупредил, что в некоторых частях Миссисипи сохраняются значительные риски экстремальных погодных условий. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за торнадо, обрушившегося на Миссисипи и Алабаму в пятницу вечером.

Торнадо стал самым смертоносным в штате Миссисипи за последние 10 лет. По меньшей мере 25 человек погибли, еще один человек скончался в соседнем штате Алабаме. Торнадо вырвал деревья с корнем, опрокинул грузовики на дома и оборвал линии электропередач. Ураган получил второй по величине рейтинг.

Волонтеры, которые приехали из соседних штатов Арканзас, Луизиана и Теннесси, помогали расчищать образовавшиеся после стихии завалы. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение и задействовал федеральные ресурсы для оказания помощи в некоторых из наиболее пострадавших городов.

По мере того, как местные жители борются с возникшей ситуацией, уже поступают предупреждения о грядущих ураганах на юге штата. В городке Роллинг-Форк, который торнадо практически стер с земли, масштабы разрушений до сих пор сложно оценить. Обломки зданий и транспортных средств разбросаны прямо по сельскохозяйственным угодьям на подъезде к городу.

Мэр города Элдридж Уокер, выступая на воскресной пресс-конференции, заявил, что город восстанет из пепла. Он также добавил, что торнадо унес жизни его друзей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас уже посетил Роллинг-Форк, где пообещал помочь восстановить здания. Он отметил, что более прочные здания предотвратят повторение трагедии. Он также пообещал помочь жителям Миссисипи.

Влияние глобального потепления на частоту ураганов до сих пор не изучено, но известно, что повышение температуры поверхности морей и океанов нагревает воздух над ними и дает больше энергии для ураганов, циклонов и тайфунов. В результате они будут становиться интенсивными и будут носить экстремальный характер.


США   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан