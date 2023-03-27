В штате Миссисипи прогнозируют мощные торнадо

ДЖЕКСОН. КАЗИНФОРМ – Еще более экстремальные метеоусловия ожидаются в американском штате Миссисипи после торнадо, унесшего жизни 26 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Губернатор штата Тейт Ривз предупредил, что в некоторых частях Миссисипи сохраняются значительные риски экстремальных погодных условий. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за торнадо, обрушившегося на Миссисипи и Алабаму в пятницу вечером.

Торнадо стал самым смертоносным в штате Миссисипи за последние 10 лет. По меньшей мере 25 человек погибли, еще один человек скончался в соседнем штате Алабаме. Торнадо вырвал деревья с корнем, опрокинул грузовики на дома и оборвал линии электропередач. Ураган получил второй по величине рейтинг.

Волонтеры, которые приехали из соседних штатов Арканзас, Луизиана и Теннесси, помогали расчищать образовавшиеся после стихии завалы. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение и задействовал федеральные ресурсы для оказания помощи в некоторых из наиболее пострадавших городов.

По мере того, как местные жители борются с возникшей ситуацией, уже поступают предупреждения о грядущих ураганах на юге штата. В городке Роллинг-Форк, который торнадо практически стер с земли, масштабы разрушений до сих пор сложно оценить. Обломки зданий и транспортных средств разбросаны прямо по сельскохозяйственным угодьям на подъезде к городу.

Мэр города Элдридж Уокер, выступая на воскресной пресс-конференции, заявил, что город восстанет из пепла. Он также добавил, что торнадо унес жизни его друзей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас уже посетил Роллинг-Форк, где пообещал помочь восстановить здания. Он отметил, что более прочные здания предотвратят повторение трагедии. Он также пообещал помочь жителям Миссисипи.

Влияние глобального потепления на частоту ураганов до сих пор не изучено, но известно, что повышение температуры поверхности морей и океанов нагревает воздух над ними и дает больше энергии для ураганов, циклонов и тайфунов. В результате они будут становиться интенсивными и будут носить экстремальный характер.