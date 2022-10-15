Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы
В штабе «За честные выборы» прокомментировали ход выдвижения кандидатов в Президенты РК
15 Октября 2022, 14:59

В штабе «За честные выборы» прокомментировали ход выдвижения кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 октября в офисе Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» по вопросам выдвижения кандидатов в Президенты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года. По новому законодательству Президент выбирается только на один семилетний срок.

Согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О Выборах в Республике Казахстан» право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям.

Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Общественное объединение вправе выдвигать лишь одного кандидата в Президенты.

Члены штаба, известные в Казахстане и за рубежом юристы Онгарбаев Еркин Ануарович, Абдрасулов Ермек Байахметович, Аубакирова Индира Ураловна, Марат Советович Башимов, Акжанов Абдыкарым Арынович прокомментировали текущую ситуацию о ходе электорального процесса, пользуясь доступными источниками в публичном поле.

Онгарбаев Е.А. кратко доложил о работе штаба, отметил активность членов штаба по правовому сопровождению положений конституционной реформы, разъяснению основных положений выборного законодательства, оказание правовой помощи участникам выборного процесса в регионах. Спикер также рассказал о ходе выдвижения кандидатов в Президенты Республики Казахстан.

Профессор Абдрасулов Е.Б. отметил прозрачность принимаемых решений ЦИК, основным источником которых является сайт ЦИК, где все наши граждане могут ознакомиться с принятыми решениями в отношении кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Он подробно остановился на решениях ЦИК по оценке кандидатов на соответствие требованиям законодательства, причинах отказа в регистрации отдельных кандидатов Центризбиркомом.

Аубакирова И.У. сообщила о сокращении Центризбиркомом сроков проверки территориальными избирательными комиссиями, достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты с 10 до 5 дней.

Профессор М. Башимов рассказал, что весь избирательный процесс доводится до сведения избирателей посредством СМИ, встреч с трудовыми коллективами в регионах, как в офлайн так и онлайн-формате. Также он напомнил об ответственности за нарушения выборного законодательства.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.

Новости по теме
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Читайте также
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель
Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК проведения дебатов
Представители научно-культурного сообщества встретились в штабе по поддержке Касым-Жомарта Токаева
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив