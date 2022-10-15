15 Октября 2022, 14:59

В штабе «За честные выборы» прокомментировали ход выдвижения кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 октября в офисе Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» по вопросам выдвижения кандидатов в Президенты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года. По новому законодательству Президент выбирается только на один семилетний срок.

Согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О Выборах в Республике Казахстан» право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям.

Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Общественное объединение вправе выдвигать лишь одного кандидата в Президенты.

Члены штаба, известные в Казахстане и за рубежом юристы Онгарбаев Еркин Ануарович, Абдрасулов Ермек Байахметович, Аубакирова Индира Ураловна, Марат Советович Башимов, Акжанов Абдыкарым Арынович прокомментировали текущую ситуацию о ходе электорального процесса, пользуясь доступными источниками в публичном поле.

Онгарбаев Е.А. кратко доложил о работе штаба, отметил активность членов штаба по правовому сопровождению положений конституционной реформы, разъяснению основных положений выборного законодательства, оказание правовой помощи участникам выборного процесса в регионах. Спикер также рассказал о ходе выдвижения кандидатов в Президенты Республики Казахстан.

Профессор Абдрасулов Е.Б. отметил прозрачность принимаемых решений ЦИК, основным источником которых является сайт ЦИК, где все наши граждане могут ознакомиться с принятыми решениями в отношении кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Он подробно остановился на решениях ЦИК по оценке кандидатов на соответствие требованиям законодательства, причинах отказа в регистрации отдельных кандидатов Центризбиркомом.

Аубакирова И.У. сообщила о сокращении Центризбиркомом сроков проверки территориальными избирательными комиссиями, достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты с 10 до 5 дней.

Профессор М. Башимов рассказал, что весь избирательный процесс доводится до сведения избирателей посредством СМИ, встреч с трудовыми коллективами в регионах, как в офлайн так и онлайн-формате. Также он напомнил об ответственности за нарушения выборного законодательства.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.