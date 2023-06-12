В Шотландии задержали первого министра

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии», - указали в правоохранительных органах.

Речь идет именно о Стерджен, которая в начале года объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

Ранее в рамках этого расследования шотландская полиция задержала мужа Стерджен, бывшего исполнительного секретаря ШНП Питера Мурелла, а также бывшего партийного казначея Колина Битти. Оба впоследствии были отпущены без предъявления обвинений. По информации Sky News, полиция расследует жалобы со стороны финансовых доноров партии на нецелевое расходование £600 тыс. ($750 тыс.), выделенных на кампанию по агитации за проведение нового референдума о независимости Шотландии в 2017-2019 годах.

В ходе полицейского расследования были проведены обыски в доме Стерджен и Мурелла, а также в центральном офисе ШНП. Тем временем в руководстве политической силы заявили, что «полностью сотрудничают» с правоохранителями по этому делу.