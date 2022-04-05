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    23:00, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    В Шортандинском районе родилась тройня

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    ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Мама тройняшек 33-летняя роженица Аида Караян, проживающая в селе Октябрьское, сегодня выписана из столичного Научного центра материнства и детства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Шортандинского района.

    Новорождённых тройняшек Николай и Аида Караян назвали: Амина, Мадина и Рамина. Это вторые роды у Аиды. Счастливая семья воспитывает трёхлетнего Дмитрия.

    По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально, дети появились на свет на 32-ой неделе беременности весом 2 195,1 951 и 1 798 граммов.

    «Отметим, что это уже второй случай рождения тройняшек в нашем районе. В августе 2021 года жительница села Степное родила трёх младенцев», - рассказали в пресс-службе акимата района.


    Фото: gov.kz



    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Общество Акмолинская область
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