В Шортандинском районе родилась тройня

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Мама тройняшек 33-летняя роженица Аида Караян, проживающая в селе Октябрьское, сегодня выписана из столичного Научного центра материнства и детства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Шортандинского района.

Новорождённых тройняшек Николай и Аида Караян назвали: Амина, Мадина и Рамина. Это вторые роды у Аиды. Счастливая семья воспитывает трёхлетнего Дмитрия.

По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально, дети появились на свет на 32-ой неделе беременности весом 2 195,1 951 и 1 798 граммов.

«Отметим, что это уже второй случай рождения тройняшек в нашем районе. В августе 2021 года жительница села Степное родила трёх младенцев», - рассказали в пресс-службе акимата района.

Фото: gov.kz







