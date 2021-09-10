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    16:15, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В школах восьми регионов страны недостаточно теплых туалетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде школ восьми регионов страны недостаточно теплых туалетов. Министерство образования и науки просит акимов областей принять меры в отношении директоров школ, не исполнивших поручение Правительства, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Речь идет о решении проблем, связанных с уличными туалетами, а также обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности.

    Законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, а также обеспечения системами безопасности, находятся в ведении акиматов.

    В преддверии нового учебного года сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проинспектировали школы во всех областях и городах страны, подведомственных акиматам.

    В ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и г. Шымкента не достигнут 100%-й показатель по обеспечению теплыми туалетами. Хотя ранее Правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные туалеты при школах к началу учебного года.

    Помимо этого, возникают вопросы по соответствию уже имеющихся теплых туалетов эпидемиологическим требованиям (требованиям по наличию закрытых кабинок, умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук и т.д.). Для решения таких проблем Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК внесены изменения в Санитарные правила.

    Стоит отметить, что в сжатые сроки местными исполнительными органами было построено более 2600 теплых туалетов. Наряду с этим, не полностью решены вопросы по установке камер видеонаблюдения в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.


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