В школах ВКО прозвенел первый звонок

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В школах Восточно-Казахстанской области прозвенел первый звонок. Новый учебный год школы начали в традиционном формате. С утра звучали поздравления с Днем знаний, передает МИА «Казинформ».

«Примите мои искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября – это прекрасный день в жизни наших детей, особенно первоклассников, для которых наступает очень важный этап. Сегодня в Восточно-Казахстанской области пороги школ переступят 20 тысяч первоклассников. Уверен, что их успехи станут предметом гордости, как родителей, так и учителей. А для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию образования. Идет активная работа по модернизации этой сферы, внедряются современные формы и инновационные методы в образовательный процесс. Таким образом, у нашего молодого поколения имеются все возможности для успешной самореализации», - поздравил учащихся и их родителей аким ВКО Даниал Ахметов.

Во всех школах области сегодня прошла торжественная линейка «Кел, балалар, оқылық!», посвященная первому звонку. В первый класс в ВКО в этом году пошли 21 000 ребятишек. В ходе линейки им были вручены буквари. Причем, по рекомендациям санврачей, на праздничной линейке присутствовал лишь один из родителей первоклашек.

Что касается учащихся 2-11 классов, для них сегодня прошел единый классный час на тему «Достижения Независимости», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Отмечается, что все учащиеся 100% обеспечены учебниками и готовы приступить к обучению.

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году обучение в школах будет организовано с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий и усиленного медицинского контроля. Также все учебные заведения области подключены к проекту «Ashyq», школы оснащены средствами защиты. На сегодня в области вакцинированы 29 562 педагога организаций образования, из них 21 251 педагогов школ.

При возникновении случая заражения инфекцией COVID-19 ребенка или его родственников, школьник переходит на дистанционный формат обучения. Будут предоставляться ноутбуки.

Обеспечен ежедневный «входной» фильтр, как для школьников, так и для педагогов и персонала. 3апрещается проведение массовых мероприятий, а также проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий. То есть, будет применен принцип «один класс – один кабинет.

Что касается перемен, то они будут по 10 минут и в разное время. Работа столовых также организована согласно графику. Что касается горячего питания, то 37 тысяч школьников входящие в список малообеспеченных и многодетных семей будут им обеспечены бесплатно. 44 тысячи детей этой же категорий получили бесплатную школьную форму и обувь. В области для 3 020 детей из 220-ти населенных пунктов, не имеющих школы, организован подвоз к 134 организациям образования на 195 автобусах. За последние три года приобретено 96 автобусов. В том числе этим летом были приобретены 26 новых школьных автобусов для перевозки трех тысяч детей.

В этом году реализуется проект «Читающая школа». С начала учебного года внедряется 20-минутное чтение книг по расписанию в перерывах между уроками. В холлах школ будут созданы уголки «Буккроссинг».

Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди учащихся области. На сегодняшний день в области в 4 190 спортивных секциях занимаются 79 690 детей, что составляет 42%.

В этом году открыто дополнительно 1 268 спортивных секций. Также для увеличения заработной платы учителей физической культуры предусмотрена дополнительная оплата труда за ведение спортивных секций с финансированием из Республиканского бюджета на сумму 552 млн тенге.

Вопрос создания безопасных условий для детей в организациях образования находится в приоритете. С этой целью 100% общеобразовательных школ и дошкольных учреждений области, оснащены системами видеонаблюдения.

В школах городов и районных центров внедрена специализированная служба охраны, таких в области 181. В 113 школах системы видеонаблюдения подключены к Центрам оперативного управления внутренних дел. В 181 школе установлены тревожные кнопки и турникеты.