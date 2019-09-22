В школах ВКО появится предмет по основам предпринимательства и экологический час

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Республиканская рабочая группа по разъяснению Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева под руководством вице-премьера Бердибека Сапарбаева посетила в Усть-Каменогорске среднюю школу №46.

Гости ознакомились с работой IT-класса. Отметим, что в регионе в рамках второго этапа проекта «Менің мектебім» оснащены IT-классы во всех школах области, в том числе в малокомплектных. Ученики школы №46 показывают прекрасные результаты в области робототехники и программирования. В прошлом году они выиграли областные IT-соревнования, а сейчас готовятся к республиканским.

Помимо этого, вице-премьер Бердибек Сапарбаев и вице-министр образования и науки Шолпан Каринова посетили в школе кабинеты естественных наук новой модификации, которые были оснащены по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ за счет внебюджетных средств в рамках проекта «Менің мектебім», инициированным акимом ВКО Даниалом Ахметовым. В настоящий момент такие кабинеты появились в 277 полнокомплектных средних школах области.





Делегация встретилась с преподавательским составом. Шолпан Каринова рассказала о том, что в настоящее время в Мажилисе Парламента РК находится законопроект о статусе педагогов, который распределен по 4 большим блокам: расширение прав педагога и сокращение учебной нагрузки, нематериальные и материальные преимущества, дальнейшие меры по улучшению качества знаний. Перед Правительством поставлена задача до конца года принять данный закон.

Также вице-министр образования остановилась на вопросе качества знаний. МОН РК работает над тем, чтобы изменить формат срезов знаний с целью выявления четких результатов внешней оценки учебных достижений.





Кроме того, сейчас проводится работа по улучшению качества учебников. Шолпан Каринова подчеркнула, что необходимо повышать квалификацию авторов учебников, а также тех, кто проводит их экспертизу.

Бердибек Сапарбаев сообщил, что с этого года у учеников появится предмет по основам предпринимательства, а также экологический час. Помимо этого, он отметил, что нужно обучать детей труду.





«К сожалению, сейчас некоторые ребята даже не знают, как забивать гвозди. Именно отсюда идет иждивенческий настрой. Мы должны обучать их труду. Дети должны максимально использовать свое свободное время – ходить на кружки, секции. А директорам школ и классным руководителям необходимо наладить тесную связь с родителями, проводить с детьми профориентационную работу, чтобы уже с класса пятого ребенок начал задумываться, куда ему идти в будущем», – заключил вице-премьер.