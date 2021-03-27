В школах Узбекистана не будут продлевать каникулы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В школах Узбекистана не будут продлевать весенние каникулы. Об этом в официальном комментарии сообщает Министерство народного образования Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул, в связи с чем Минобразования подчеркивает, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта.

Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование, исходя из эпидситуации в стране.

«Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки» - пояснили в МНО.

Напомним, 24 марта Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан заявила, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, в школах Узбекистана могут продлить весенние каникулы.