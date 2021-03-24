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В школах Узбекистана могут продлить каникулы

Автор:  
Мадибек Джанибеков
24 Марта 2021, 17:42
В школах Узбекистана могут продлить каникулы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В школах Узбекистана могут продлить весенние каникулы, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Отабеков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня увеличилась доля детей среди заболевших COVID-19. В прошлом году во время пандемии дети составляли 5-7% пациентов, показатель вырос до 25%.

«Именно поэтому школы в некоторых районах Ташкента переведены на дистанционное обучение. Сейчас каникулы, и к их окончанию мы планируем разорвать цепочку распространения коронавируса. Если ситуация не изменится к лучшему, мы рассмотрим возможность продления каникул», - отметил Отабеков.
Напомним, с 16 марта школы в трех районах Ташкента перевели на дистанционное обучение. Весенние каникулы в школах Узбекистана предусмотрены с 20 по 28 марта.


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