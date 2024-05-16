В школах трех регионов РК учащихся освободили от итоговой аттестации

В Министерстве просвещения определили даты проведения итоговой аттестации для учащихся девятых, 11 классов, а также для выпускников колледжей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам первого вице-министра просвещения Натальи Жумадильдаевой, в 2024 году итоговую аттестацию планируют пройти 341 242 учащихся девятых классов в период с 29 мая по 10 июня. Для 186 тысяч 11-классников выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня.

— В девяти школах Актюбинской, трех школах Атырауской и пяти школах Северо-Казахстанской областей, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестации, — заявила Наталья Жумадильдаева на брифинге в СЦК.

Она добавила, что организации технического и профессионального образования в этом году заканчивают 156 тысяч студентов. Итоговая аттестация для выпускников колледжей завершается до 28 июня 2024 года.

Торжественное вручение аттестатов для учащихся выпускников школ запланировано на 12–15 июня 2024 года, для колледжей — с 28 июня по 1 июля.