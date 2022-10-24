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В школах страны трудятся почти 8 тысяч библиотекарей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 15:15
В школах страны трудятся почти 8 тысяч библиотекарей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ​В прошлом году в рамках реализации проекта «Читающая школа» в библиотеки школ было закуплено больше 2 миллионов экземпляров книг, в этом году уже поступило 1,5 миллиона книг. Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«В праздничном календаре появилась новая дата – День библиотекаря. Важно отметить вклад наших библиотекарей в развитие образования и культуры страны. ​Во время поездок в регионы, обязательно посещаю библиотеки в школах. Беседую с библиотекарями, смотрю обеспеченность художественной литературой, проведение ремонтов и оснащение библиотек. Все эти меры реализуются по поручению Президента страны в рамках нашего республиканского проекта «Читающая школа», - отметил министр.

​В рамках проекта закупается и отечественная, и мировая литература.

По словам Асхата Аймагамбетова, сегодня в школах страны трудятся почти 8 тысяч библиотекарей (7841). Находить общий язык с детьми, прививать им любовь к чтению, ориентироваться в большом потоке издаваемой сегодня литературы, знать книжный фонд и советовать школьникам и студентам колледжей книги для чтения – большая интеллектуальная работа.

«Мы также делаем акцент на научной фантастике. Произведения Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, братьев Стругацких и других авторов чрезвычайно важны для развития воображения. Радует, что благодаря большому ежегодному закупу детской художественной литературы, издательства активно стали переводить их на государственный язык», - отметил глава ведомства.

Министр добавил, что преданные своему делу профессиональные библиотекари создают в библиотеке отдельный мир для наших маленьких читателей. И сегодняшний праздник – признание важности этой професии.

«Верю, что школьники и студенты высоко ценят ваш труд. ​В школах, которые будут построены в рамках реализации проекта «Комфортная школа», предусмотрен принципиально новый формат библиотек с современным оборудованием и в целом организация удобного пространства для библиотекарей и читателей», - отметил Асхат Аймагамбетов.


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