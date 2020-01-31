В школах сохранится критериальная оценка знаний – глава МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе среднего образования республики сохранится критериальная оценка знаний. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последнее время много негативной информации касательно оценки обучения и знаний в школах. Мы вчера обсудили этот вопрос. В целом позиция министерства – система критериальной оценки знаний будет сохранена. Нельзя нам от этого уходить. В целом эту систему приняли учителя. Но для усовершенствования этой системы оценки мы готовы принять необходимые меры», - пояснил министр.
Отметим, в Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки РК с участие в главы ведомства Асхата Аймагамбетова и заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева.
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